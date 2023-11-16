Відомо, що Левій Матвій був митарем. Так раніше називали людей, які збирали мито та податки. Саме під час збору коштів в державну казну, святий зустрів Ісуса Христа, який покликав його до себе, зазначає 24 Канал.

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Незабаром Матвій прийняв християнство. Кажуть, що учень був особливо наближений до Господа. Після страти і вознесіння Ісуса, Левій Матвій відправився в далекі країни, щоб поширювати Слово Боже серед людей. Згодом учень Христа написав Євангеліє.

Головні традиції свята

У цей день заведено ходити в гості. Хрещеники відвідують хресних, діти – батьків, а подруги, друзі та сусіди обідають один в одного. У багатьох регіонах це називають матвіївськими посиденьками.

Свято припадає на початок Різдвяного посту, тому на столи традиційно виставляють тільки пісні страви. Під час посиденьок співають пісні, веселяться та розмовляють. Дівчата і молоді жінки займаються рукоділлям, грають в ігри і навіть ворожать на любов та заміжжя.

Апостол Матвій / Фото "СПЖ"

Бабусі та дідусі вчать з онуками пісні, загадки, діляться цікавими історіями з життя і розповідають про прикмети на свято.

Що не можна робити сьогодні