Відомо, що Левій Матвій був митарем. Так раніше називали людей, які збирали мито та податки. Саме під час збору коштів в державну казну, святий зустрів Ісуса Христа, який покликав його до себе, зазначає 24 Канал.
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Незабаром Матвій прийняв християнство. Кажуть, що учень був особливо наближений до Господа. Після страти і вознесіння Ісуса, Левій Матвій відправився в далекі країни, щоб поширювати Слово Боже серед людей. Згодом учень Христа написав Євангеліє.
Головні традиції свята
У цей день заведено ходити в гості. Хрещеники відвідують хресних, діти – батьків, а подруги, друзі та сусіди обідають один в одного. У багатьох регіонах це називають матвіївськими посиденьками.
Свято припадає на початок Різдвяного посту, тому на столи традиційно виставляють тільки пісні страви. Під час посиденьок співають пісні, веселяться та розмовляють. Дівчата і молоді жінки займаються рукоділлям, грають в ігри і навіть ворожать на любов та заміжжя.
Апостол Матвій / Фото "СПЖ"
Бабусі та дідусі вчать з онуками пісні, загадки, діляться цікавими історіями з життя і розповідають про прикмети на свято.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна нікому бажати зла, інакше воно повернеться сторицею.
- Заборонено їсти м'ясні, молочні продукти та яйця, бо йде Різдвяний піст.
- Не можна ходити по дому босоніж – захворієте.
- Не можна займатися важкою фізичною працею, сваритися з близькими та лихословити.
- Не варто розмовляти з людьми через поріг, інакше посваритеся.