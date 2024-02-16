День єднання 2024: добірка привітань у картинках, які пробирають до мурашок

Сьогодні українці відзначають свято, яке Президент України Володимир Зеленський запровадив напередодні повномасштабного вторгнення. Зокрема, вранці 24 лютого 2022 року Росія напала на нашу державу.

Цей день назавжди увійшов в історію України. Він вже другий рік відгукується болем у серцях усіх українців. Адже Росія продовжує обстрілювати наші мирні міста й села, забирати життя людей та знищувати їхні домівки.

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Українські чоловіки та жінки вже десятий рік боронять нашу державу на фронті та дають гідну відсіч споконвічному ворогу. Кожного дня ми втрачаємо найкращих синів та дочок України. Вічна слава та пам'ять усім Героям!

З нагоди Дня єднання LifeStyle 24 публікує добірку патріотичних привітань у картинках. Українці, продовжуємо гуртуватися, щоб протистояти російським загарбникам.

День єднання 2024: привітання у картинках

День єднання в Україні / Фото NV

День єднання в Україні / Фото ТСН

День єднання в Україні / Фото Telegraf

День єднання в Україні / Фото NV

День єднання в Україні / Фото with_love_card

День єднання в Україні / Фото Pinterest

День єднання в Україні / Фото "Твій світ"

День єднання в Україні / Фото Telegraf

День єднання в Україні / Фото Армія Inform

День єднання в Україні / Колаж 24 Каналу