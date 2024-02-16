Этот день навсегда вошел в историю Украины. Он уже второй год отзывается болью в сердцах всех украинцев. Ведь Россия продолжает обстреливать наши мирные города и села, забирать жизни людей и уничтожать их дома.

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Украинские мужчины и женщины уже десятый год защищают наше государство на фронте и дают достойный отпор извечному врагу. Каждый день мы теряем лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная слава и память всем Героям!

По случаю Дня единения LifeStyle 24 публикует подборку патриотических поздравлений в картинках. Украинцы, продолжаем объединяться, чтобы противостоять российским захватчикам.

День единения 2024: поздравления в картинках

День единения в Украине / Фото NV

День единения в Украине / Фото ТСН

День единения в Украине / Фото Telegraf

День единения в Украине / Фото NV

День единения в Украине / Фото with_love_card

День единения в Украине / Фото Pinterest

День единения в Украине / Фото "Твой мир"

День единения в Украине / Фото Telegraf

День единения в Украине / Фото Армия Inform