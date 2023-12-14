26 квітня 1986 року став трагічним днем найбільшої техногенної катастрофи у світі. Тоді на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції проводили експеримент, внаслідок якого прозвучали два вибухи. У повітря почав поширюватися радіоактивний пил. До чого призвела ця катастрофа та яка була кількість жертв – розкаже 24 Канал.

Актуально Коли відбудеться зимове сонцестояння 2023: точна дата та час

Про катастрофу на Чорнобильській АЕС

Техногенне лихо на ЧАЕС вважається найбільшою катастрофою упродовж історії ядерної енергетики до вибуху на АЕС "Фукусіма-1". Це стосувалося як масштабів, так і числа загиблих. Зокрема, Україна посіла перше місце з-поміж колишніх республік СРСР за кількістю жертв і потерпілих.

Хмари радіоактивного пилу поширилися значною частиною Радянського Союзу, майже понад усією Європою та певною мірою, Сполученими Штатами Америки. Катастрофу намагалися ліквідувати чимало пожежників, більшість з яких отримали променеву хворобу та померли. Також відомо, що більше, ніж 100 тисяч мешканців, які жили поблизу, евакуювали після техногенного лиха.

Радянська влада замовчувала про те, що сталася велика катастрофа. Тоді з'являлися лише короткі повідомлення про те, що трапилася аварія на одному з реакторів, але все ліквідовують. СРСР хотів зробити ілюзію, що все під контролем й нічого страшного не сталося. Однак, про страшні наслідки тієї катастрофи стало відомо лише після того, як Україна стала незалежною.

У кінці 1986 року на 4-ому реакторі встановили спеціальний "саркофаг", а ЧАЕС знову запрацювала. Однак, згодом інші реактори вимкнули через постійні пожежі. Чотири роки тому ЧАЕС накрили новим "саркофагом", оскільки попередній вже не функціонував. Зараз Чорнобильська АЕС не експлуатується.

Наслідки та кількість загиблих

Катастрофа на ЧАЕС спричинила величезне забруднення довкілля та погіршення стану екології, зокрема, в Україні. І до сьогодні невідома точна кількість жертв аварії, адже чимало людей помирали через певний проміжок часу.

Відомо, що 30 співробітників станції не стало в перші дні та протягом місяця після аварії. За даними фахівців, близько пів мільйона людей померли від радіації. Ще 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі та Росії одразу після катастрофи були опромінені великими дозами радіації.

Варто пам'ятати, що ліквідувати цю жахливу аварію стало можливим лише завдяки сміливим і відважним людям, які ціною власних життів врятували Україну та інші країни від великої радіації. До усунення аварії долучалися представники різних професій – шахтарі, будівельники, інженери, енергетики, військові, водії та медики. Ліквідатори чергувалися на місці вибуху: спершу приїжджали одні та поверталися, отримуючи середню дозу радіації. Тоді їх заміняли іноді. Таким чином, за оцінками експертів, на Чорнобильській аварії побувало більше, ніж 600 тисяч осіб.

Тому у 2006 році третій президент України Віктор Ющенко запровадив День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Страшно уявити, чим усе завершилося, якби аварію не було ліквідовано. Тож 14 грудня згадаймо усіх тих, хто пожертвував власним життям, щоб врятувати світ від техногенної катастрофи.