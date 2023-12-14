26 апреля 1986 года стал трагическим днем величайшей техногенной катастрофы в мире. Тогда на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции проводился эксперимент, в результате которого прозвучали два взрыва. В воздух начала распространяться радиоактивная пыль. К чему привела эта катастрофа и какое было количество жертв – расскажет 24 Канал.

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Об катастрофе на Чернобильской АЕС

Техногенная беда на ЧАЭС считается величайшей катастрофой на протяжении истории ядерной энергетики до взрыва на АЭС "Фукусима-1". Это касалось как масштабов, так и числа погибших. В частности, Украина заняла первое место среди бывших республик СССР по количеству жертв и пострадавших.

Облака радиоактивной пыли распространились значительной частью Советского Союза, почти по всей Европе и в определенной степени, Соединенными Штатами Америки. Катастрофу пытались ликвидировать многие пожарные, большинство из которых получили лучевую болезнь и умерли. Также известно, что более 100 тысяч жителей, которые жили поблизости, эвакуировали после техногенного бедствия.

Советская власть умалчивала о том, что произошла большая катастрофа. Тогда появлялись лишь краткие сообщения о том, что случилась авария на одном из реакторов, но все ликвидируют. СССР хотел сделать иллюзию, что все под контролем и ничего страшного не произошло. Однако о страшных последствиях этой катастрофы стало известно только после того, как Украина стала независимой.

В конце 1986 года на 4-м реакторе установили специальный "саркофаг", а ЧАЭС снова заработала. Но впоследствии другие реакторы выключили из-за постоянных пожаров. Четыре года назад ЧАЭС накрыли новым "саркофагом", поскольку предыдущий уже не функционировал. В настоящее время Чернобыльская АЭС не эксплуатируется.

Последствия и количество погибших

Катастрофа на ЧАЭС повлекла за собой огромное загрязнение окружающей среды и ухудшение состояния экологии, в частности, в Украине. И по сей день неизвестное точное количество жертв аварии, ведь многие умирали через определенный промежуток времени.

Известно, что 30 сотрудников станции не стало в первые дни и в течение месяца после аварии. По данным специалистов, около полумиллиона человек умерли от радиации. Еще 8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси и России сразу после катастрофы были облучены большими дозами радиации.

Следует помнить, что ликвидировать эту ужасную аварию стало возможным только благодаря смелым и отважным людям, которые ценой собственных жизней спасли Украину и другие страны от большой радиации. К устранению аварии приобщались представители разных профессий – шахтеры, строители, инженеры, энергетики, военные, водители и медики. Ликвидаторы дежурили на месте взрыва: сначала приезжали одни и возвращались, получая среднюю дозу радиации. Тогда их заменяли иногда. Таким образом, по оценкам экспертов, на Чернобыльской аварии побывало более 600 тысяч людей.

Поэтому в 2006 году третий президент Украины Виктор Ющенко ввел День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Страшно представить, чем все могло завершится, если бы авария не была ликвидирована. Поэтому 14 декабря вспомним всех, кто пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти мир от техногенной катастрофы