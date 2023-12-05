День волонтера – особливе свято для українців, адже сьогодні волонтер – незамінна ланка у допомозі нашим захисникам. На початку повномасштабного вторгнення майже кожна публічна й непублічна особа стала волонтером, але згодом кожен став до тієї справи, яка вдається кожному найкраще. Водночас більшість українських зірок продовжують волонтерську справу – більше про це читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Міжнародний день волонтера: добірка теплих привітань у картинках

Сергій Притула

Телеведучий та політик займався волонтерством та допомогою українському війську ще з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення він відмовився від кар'єри гумориста та ведучого на телебаченні. Всю енергію він віддає на Благодійний фонд Сергія Притули, влаштовуючи масштабні збори для потреб Сил Оборони.

"Антитіла"

Українські музиканти займалися волонтерством також з початку війни на Сході України. Вони доєдналися до волонтерської групи "Вільні UA", а згодом створили окремий благодійний фонд "Антитіла". Прямо зараз гурт перебуває у світовому турі. Мета артистів на чолі з Тарасом Тополею – зібрати півмільйона доларів для закупівлі 10 000 якісних медичних аптечок. Наразі зібрано понад 400 тисяч доларів.

Катя Осадча

Катя Осадча перестала бути зіркою "Світського життя" та активно зайнялася пошуком зниклих цивільних українців і створила проєкт "Знайти своїх". Волонтери допомагають знайти тих, з ким було втрачено зв'язок, або кого загубили через російське вторгнення. У листопаді цього року ведуча презентувала іменну благодійну фундацію, яка має два основні напрями: пошук зниклих та допомога дітям, що залишилися без батьків.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до підрозділу патрульної поліції "Софія". Зараз він є оператором бойового дрона. Соліст гурту "Бумбокс" поєднує і благодійні концерти, і роботу на фронті, і волонтерство. Адже теж заснував благодійну організацію "Фонд Андрія Хливнюка". З його допомогою музикант збирає кошти на дрони Punisher.

Маша Єфросиніна

Співачка створила "Фонд Маша" у 2020 році, щоб протидіяти насильству. З початком повномасштабного вторгнення у фонді з'явилася нова мета – допомагати жінкам і дітям, які постраждали від війни. Це надання психологічної допомоги, навчання фізичної та психологічної самооборони, відновлення ментального здоров'я для жінок. На сайті фонду вказано, що на сьогодні вдалося зібрати понад 74 мільйони гривень.

Артем Пивоваров

Музикант активно дає концерти, виступає для військових та дітей. У липні співак провів масштабні концерти у Франції, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Артем Пивоваров та його команда придбали 5 автівок для ЗСУ із зароблених коштів за це турне. Загалом артист провів понад сотню благодійних виступів, було передано десятки автівок та інших необхідних речей для українського війська.

Джамала

Джамала – одна з тих артисток, яка найактивніше волонтерила та виступала з благодійними концертами по всьому світу на початку великої війни. Концертні тури співачки продовжуються. Наприклад, за гастролі Північною Америкою співачка зібрала понад 2 мільйони гривень.