День волонтера – особый праздник для украинцев, ведь сегодня волонтер – незаменимое звено в помощи нашим защитникам. В начале полномасштабного вторжения почти каждый публичный и непубличный человек стал волонтером, но впоследствии каждый приступил к тому делу, которое удается каждому лучше. В то же время большинство украинских звезд продолжают волонтерское дело – больше об этом читайте в материале 24 Канала.

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Сергей Притула

Телеведущий и политик занимался волонтерством и помощью украинской армии еще с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения он отказался от карьеры юмориста и ведущего по телевидению. Всю энергию он отдает на Благотворительный фонд Сергея Притулы, устраивая масштабные сборы для нужд Сил Обороны.

"Антитела"

Украинские музыканты занимались волонтерством с начала войны на Востоке Украины. Они присоединились к волонтерской группе "Вільні UA", а впоследствии создали отдельный благотворительный фонд "Антитела". Прямо сейчас группа находится в мировом туре. Цель артистов во главе с Тарасом Тополей – собрать полмиллиона долларов для закупки 10 000 качественных медицинских аптечек. В настоящее время собрано более 400 тысяч долларов.

Катя Осадчая

Катя Осадчая перестала быть звездой "Светской жизни" и активно занялась поиском пропавших гражданских украинцев и создала проект "Найти своїх". Волонтеры помогают найти тех, с кем была потеряна связь, или кого потеряли из-за российского вторжения. В ноябре этого года ведущая презентовала именный благотворительный фонд, который имеет два основных направления: поиск пропавших и помощь детям, оставшимся без родителей.

Андрей Хливнюк

Андрей Хливнюк с первых дней полномасштабного вторжения вступил в подразделение патрульной полиции "София". Сейчас он является оператором боевого дрона. Солист группы "Бумбокс" объединяет и благотворительные концерты, и работу на фронте, и волонтерство. Ведь тоже основал благотворительную организацию "Фонд Андрея Хливнюка". С его помощью музыкант собирает деньги на дроны Punisher.

Маша Ефросинина

Певица создала "Фонд Маша" в 2020 году, чтобы противодействовать насилию. С началом полномасштабного вторжения в фонде появилась новая цель – помогать женщинам и детям, пострадавшим от войны. Это оказание психологической помощи, обучение физической и психологической самообороне, восстановление ментального здоровья для женщин. На сайте фонда указано, что на сегодняшний день удалось собрать более 74 миллионов гривен.

Артем Пивоваров

Музыкант активно дает концерты, выступает для военных и детей. В июле певец провел масштабные концерты во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии и других странах. Артём Пивоваров и его команда приобрели 5 автомобилей для ВСУ из заработанных средств за турне.

Джамала

Джамала – одна из тех артисток, которая активно волонтерила и выступала с благотворительными концертами по всему миру в начале большой войны. Концертные туры певицы продолжаются. Например, за гастроли по Северной Америке певица собрала более 2 миллионов гривен.