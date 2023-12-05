Міжнародний день волонтера: добірка теплих привітань у картинках

Щороку 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. Свято запровадила Організація Об'єднаних Націй 17 грудня 1985 року заради економічного та соціального розвитку.

Волонтерський рух розпочався давно – у 20-х роках XX століття. Тоді молодь у Франції захотіла допомогти відновити ферму, яка постраждала під час Першої світової війни. Тому хлопці та дівчата створили волонтерський проєкт, зазначає 24 Канал.

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У Міжнародний день волонтера важливо залучати людей до безоплатної добровільної праці. В Україні волонтерська діяльність розпочалася вже давно. Однак, активно розвинулася під час Революції Гідності, окупації Криму Росією та нападу Росії на схід країни.

Зараз, коли вже другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, волонтери не припиняють працювати ні на мить. Вони збирають кошти для військових, для людей, які постраждали під час війни, для переселенців та біженців. Українці закуповують автівки, ліки, амуніцію для хлопців та дівчат на фронті.

Під час війни Росії проти України до волонтерської діяльності долучилося багато дітей. Малеча плете сітки, збирає гроші на каски, бронежилети та дрони для військових. Українські волонтери здають кров для поранених захисників і готують їжу, яку потім відвозять на фронт.

До Міжнародного дня волонтера 24 Канал підготував привітання у картинках. Подякуйте усім людям, які допомагають наближати нашу перемогу.

Міжнародний день волонтера: привітання у картинках

Міжнародний день волонтера / Фото joypup

Міжнародний день волонтера / Фото АрміяInform

Міжнародний день волонтера / Фото "Факти"

Міжнародний день волонтера / Фото Telegraf

Міжнародний день волонтера / Фото "УНІАН"

Міжнародний день волонтера / Фото "Факти"

Міжнародний день волонтера / Фото "Чисті серцем"