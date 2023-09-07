Відзначаємо День військової розвідки: тематичні картинки з професійним святом

7 вересня Збройні Сили України відзначають нове свято – День військової розвідки. Президент України Володимир Зеленський встановив його у 2022 році.

Воєнна розвідка – це спеціальна служба, яка займається пошуком і аналізом розвідувальної інформації. Вона необхідна для визначення стратегії війська, обміном даними між різними державними організаціями та проведенні заходів із захисту національних інтересів. Метою розвідки є захист держави від різних загроз. Тематичні картинки з привітаннями до професійного свята зібрав 24 Канал.

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Така організація є особливо важливою зараз, коли Україна вже півтора року невтомно бореться за незалежність. Від цього служби залежить, якими будуть дії військових на полі бою, адже вони розвідують поле противника та аналізують цю ситуацію.

Картинки-привітання з Днем військової розвідки



З Днем військової розвідки / Фото Vitannya.in



З Днем військової розвідки / Фото ЛОТЦ



День військової розвідки / Фото Mediarnbo.org



День військової розвідки / Фото Art-shop



З Днем військової розвідки / Фото "Ділова мова"



День військової розвідки / Фото САП



З Днем військової розвідки / Фото Mediarnbo.org



День військової розвідки / Фото СБУ



З Днем військової розвідки / Фото Міноборони