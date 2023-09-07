Военная разведка – это специальная служба, которая занимается поиском и анализом разведывательной информации. Она необходима для определения стратегии войска, обмена данными между различными государственными организациями и проведения мероприятий по защите национальных интересов. Целью разведки является защита государства от различных угроз. Тематические картинки с поздравлениями к профессиональному празднику собрал 24 Канал.

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Такая организация особенно важна сейчас, когда Украина уже полтора года без устали борется за независимость. От этой службы зависит, какие будут действия военных на поле боя, ведь они разведывают поле противника и анализируют эту ситуацию.

Картинки-поздравления с Днем военной разведки



С Днем военной разведки / Фото Vitannya.in



С Днем военной разведки / Фото ЛОТЦ



День военной разведки / Фото Mediarnbo.org



День военной разведки / Фото Art-shop



С Днем военной разведки / Фото "Деловой язык"



День военной разведки / Фото САП



С Днем военной разведки / Фото Mediarnbo.org



День военной разведки / Фото СБУ



С Днем военной разведки / Фото Минобороны