Праздник Покрова – важен еще и тем, что он переплетается с историей Украины. Ведь даже для славных казаков Матерь Божья – была особой фигурой. А когда мы будем отмечать Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году – подскажет 24 Канал.

Стоит знать Украина переходит на новый церковный календарь: что этому предшествовало и как изменятся даты праздников

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2023: дата

С 1 сентября текущего года вступил в силу новый церковный календарь Согласно ему, изменяются даты разных религиозных праздников. Это повлияет и на Покров Пресвятой Богородицы.

Если раньше мы традиционно отмечали этот праздник 14 октября, то теперь эта дата будет другой, а именно – 1 октября.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – значит постоянная защита Богоматери над земными людьми. На самом деле это очень большой праздник для христианского сообщества, по имени которого даже возводят церкви.



Покровы Пресвятой Богородицы / Фото Фейсбук ПЦУ в Покровске

Покров Божией матери символизирует безусловную любовь Девы Марии к роду человеческому. Под своим омофором (длинным нарядом), она без устали оберегает каждого человека от всего злого и плохого, внушая веру в лучшее.

В Украине праздник Покрова Пресвятой Богородицы играл большую роль и для казаков. По преданию, они создавали немало храмов, посвященных именно Деве Марии. Также очень серьезно относились к иконам Покровы.