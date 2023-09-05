Свято Покрови – важливе ще й тим, що воно переплітається з історією України. Адже навіть для славнозвісних козаків Матір Божа – була особливою постаттю. А коли ми відзначатимемо Покрови Пресвятої Богородиці у 2023 році – підкаже 24 Канал.

Варто знати Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

Коли Покрови Пресвятої Богородиці 2023: дата

З 1 вересня поточного року набув чинності новий церковний календар. Відповідно до нього, змінюються дати різних релігійних свят. Це вплине й на Покров Пресвятої Богородиці.

Якщо раніше ми традиційно відзначали це свято 14 жовтня, то тепер ця дата буде іншою, а саме – 1 жовтня.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – означає постійний захист Богоматері над земними людьми. Насправді це дуже велике свято для християнської спільноти, на ім'я якого навіть зводять церкви.



Покрови Пресвятої Богородиці / Фото Фейсбук ПЦУ у Покровську

Покров Божої матері символізує безумовну любов Діви Марії до людського роду. Під своїм омофором (довгим вбранням), вона невтомно оберігає кожну людину від усього злого та поганого, вселяючи віру в краще.

В Україні свято Покрови Пресвятої Богородиці грало велику роль й для козаків. За переказами, вони створювали чимало храмів, присвячених саме Діві Марії. Також дуже серйозно ставились до ікон Покрови.