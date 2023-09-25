В октябре есть несколько важных религиозных праздников. В частности, Покровы Пресвятой Богородицы, апостола Фомы, евангелиста Луки и священномученика Димитрия Мироточца. А какие еще праздники приходятся на октябрь – знает 24 Канал.

Обратите внимание Когда христиане будут отмечать Зеленые праздники по новому церковному календарю

Календарь религиозных праздников в октябре

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
  • 2 октября – священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея.
  • 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.
  • 4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.
  • 5 октября – мученицы Харитины Понтийской.
  • 6 октября – апостола Фомы.
  • 7 октября – мучеников Сергея и Вакха.
  • 8 октября – преподобной Пелагии Антиохийской.
  • 9 октября – апостола Иакова Алфиева.
  • 10 октября – мучеников Евлампия и Евлампии.
  • 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
  • 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 13 октября – священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
  • 14 октября – священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
  • 15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.
  • 16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем.
  • 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
  • 18 октября – апостола и евангелиста Луки.
  • 19 октября – святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
  • 20 октября – святого великомученика Артемия.
  • 21 октября – преподобного Иллариона Великого.
  • 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.
  • 23 октября – апостола Иакова.
  • 24 октября – священномученика Ареты и тех, что с ним.
  • 25 октября – священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.
  • 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
  • 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
  • 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.
  • 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.
  • 30 октября – священномучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.
  • 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.