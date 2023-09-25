В октябре есть несколько важных религиозных праздников. В частности, Покровы Пресвятой Богородицы, апостола Фомы, евангелиста Луки и священномученика Димитрия Мироточца. А какие еще праздники приходятся на октябрь – знает 24 Канал.

Обратите внимание Когда христиане будут отмечать Зеленые праздники по новому церковному календарю

Календарь религиозных праздников в октябре