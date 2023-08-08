День військ зв'язку Збройних Сил України: патріотичні привітання у прозі, віршах і картинках

8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку Збройних Сил України. У чому ж особливість такого свята та кому воно належить?

На державному рівні свято встановив другий президент України Леонід Кучма у 2002 році. Його відзначають зв'язківці Збройних Сил України. Їхнє значення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – особливо важливе. Як з'явився День військ зв'язку Збройних Сил України та добірку привітань – зібрав 24 Канал.

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День військ зв'язку Збройних Сил України

Початок розвитку зв'язкових військ в нашій державі бере з 1917 року. На той час в генеральному військовому штабі з'явився відділ зв’язку, якими керував генерал-хорунжий, а згодом – полковник Олександр Козьма. Схожі формування в армії створювали й в період головування Павла Скоропадського та за правління Директорії.

У теперішніх реаліях, коли Росія пішла війною в Україну, роль зв'язківців – особливо актуальна та необхідна. Бо ситуація змінюється на фронті по кілька разів на день. Тому від того, наскільки стабільний та надійний зв’язок між підрозділами, залежить реалізація завдань на полі бою.

Крім того, що воїни повинні налагоджувати міцний зв'язок на фронті, постають нові виклики. Йдеться про кібервійни. Тут відіграють свою роль спеціалісти ІТ-сфери, які є частиною цього виду військ. Вони періодично атакують російські державні та пропагандистські сайти, водночас захищаючи українські онлайн-ресурси.

Привітання зв'язківцям у прозі

Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото "Армія Інформ"

В українській армії зв'язківці винятково необхідні - вони регулюють атаку, без їхньої служби армія була б, як без рук. Ви - павуки, які пов'язують павутину цілих військ в єдине ціле. Ми ж бажаємо в день зв'язківця бути незамінними на службі й бути провідниками тільки хороших новин!



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото Vitannya.in.ua

Зв'язківець – найцінніший солдат української армії: якщо його немає, вона як павутина з порваними нитками. Чим вищим є звання зв'язківця, тим він цінніший, так що у твоє професійне свято бажаю тобі бути найціннішим службовцям нашої армії!



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото "Радіо Свобода"

В День Збройних сил України з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Привітання зв'язківцям у віршах

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

Адже без нього, ніяк не можна,

І цей тост, за вас, друзі!



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото "Главред"

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не подивився ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото "Обозреватель"

Зв'язківці в армії необхідні, як ніхто,

Адже щоб координувати атаку,

Необхідний зв'язок, і ось він –

Зв'язківці відновлять провід махом.

Ми вітаємо зі святом сьогодні

Тих, хто у зв'язкових військах служив,

І привітання читаємо точне

Про те, щоб кожен довго і прекрасно жив.



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото ТМР

Зв'язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв'язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!



З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото Amazing Ukraine

Зв'язківці для країни творять

Лише важливі й добрі справи,

І ось вже кілька десятків років поспіль

Вони на службі, щоб Батьківщина спала

Спокійно. Вітання готове давно,

І зачитати його бажає кожен,

Нехай сьогодні біле вино

Рікою проллється, в це свято славне.