На государственном уровне праздник установил второй президент Украины Леонид Кучма в 2002 году. Его отмечают связисты Вооруженных Сил Украины. Их значение с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – особенно важно. Как появился День войск связи Вооруженных Сил Украины и подборку поздравлений – собрал 24 Канал.

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День войск связи Вооруженных сил Украины

Начало развития связных войск в нашем государстве берет с 1917 года. В то время в генеральном военном штабе появился отдел связи, которыми руководил генерал-хорунжий, а впоследствии – полковник Александр Козьма. Сходные формирования в армии создавали и в период председательства Павла Скоропадского и во время правления Директории.

В нынешних реалиях, когда Россия пошла войной в Украину, роль связных – особенно актуальна и необходима. Ибо ситуация меняется на фронте по несколько раз в день. Поэтому от того, насколько стабильна и надежна связь между подразделениями, зависит реализация задач на поле боя.

Кроме того, что воины должны налаживать прочную связь на фронте, появляются новые вызовы. Речь идет о кибервойнах. Здесь играют свою роль специалисты ИТ-сферы, являющиеся частью этого вида войск. Они периодически атакуют российские государственные и пропагандистские сайты одновременно защищая украинские онлайн-ресурсы.

Поздравления связным в прозе

Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!



С Днем войск связи ВСУ / Фото "Армия Информ"

В украинской армии связисты исключительно необходимы – они регулируют атаку, без их службы армия была бы как без рук. Вы – пауки, связывающие паутину целых войск в единое целое. Мы же желаем в день связиста быть незаменимыми на службе и быть проводниками только хороших новостей!



С Днем войск связи ВСУ / Фото Vitannya.in.ua

Связист – самый ценный солдат украинской армии: если его нет, она как паутина с порванными нитями. Чем выше звание связиста, тем он ценнее, так что в твой профессиональный праздник желаю тебе быть самым ценным служащим нашей армии!



С Днем войск связи ВСУ / Фото "Радио Свобода"

В День Вооруженных сил Украины по всему сердцу хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

Поздравления связным в стихах

День войск связи Украины,

У связистов – именины,

Связисты, вас мы приветствуем,

В работе качества желаем,

Чтобы связь, на мгновение не прерывалась,

Всегда надежным оставался!

Ведь без него, никак нельзя,

И этот тост за вас, друзья!



С Днем войск связи ВСУ / Фото "Главред"

Воин, рыцарь славный,

Ты оружие держишь в руках,

Чтобы на нашу страну-государство

Злой не посмотрел враг.

Будь мужествен и будь достоин

Ты славы своих родителей,

Отважный украинский воин,

Потомку славных веков.



С Днем войск связи ВСУ / Фото "Обозреватель"

Связные в армии необходимы, как никто,

Ведь, чтобы координировать атаку,

Необходима связь, и вот она –

Связные восстановят провод махом.

Мы поздравляем с праздником сегодня

Тех, кто в связных войсках служил,

И приветствие читаем точное

О том, чтобы каждый долго и прекрасно жил.



С Днем войск связи ВСУ / Фото ТМР

Связист военный, в праздник твой

Звучат слова-признание:

Умный, отважный наш герой,

Прими же пожелания!

Желаю, чтобы ты всегда

Со всеми смог связаться,

А с любимыми людьми

Желаю не развестись!



С Днем войск связи ВСУ / Фото Amazing Ukraine

Связи для страны творят

Лишь важные и добрые дела,

И вот уже несколько десятков лет подряд

Они на службе, чтобы Родина спала

Спокойно. Поздравление готово давно,

И зачитать его желает каждый,

Пусть сегодня белое вино

Рекой прольется, в этот праздник славен.