На государственном уровне праздник установил второй президент Украины Леонид Кучма в 2002 году. Его отмечают связисты Вооруженных Сил Украины. Их значение с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – особенно важно. Как появился День войск связи Вооруженных Сил Украины и подборку поздравлений – собрал 24 Канал.
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День войск связи Вооруженных сил Украины
Начало развития связных войск в нашем государстве берет с 1917 года. В то время в генеральном военном штабе появился отдел связи, которыми руководил генерал-хорунжий, а впоследствии – полковник Александр Козьма. Сходные формирования в армии создавали и в период председательства Павла Скоропадского и во время правления Директории.
- В нынешних реалиях, когда Россия пошла войной в Украину, роль связных – особенно актуальна и необходима. Ибо ситуация меняется на фронте по несколько раз в день. Поэтому от того, насколько стабильна и надежна связь между подразделениями, зависит реализация задач на поле боя.
Кроме того, что воины должны налаживать прочную связь на фронте, появляются новые вызовы. Речь идет о кибервойнах. Здесь играют свою роль специалисты ИТ-сферы, являющиеся частью этого вида войск. Они периодически атакуют российские государственные и пропагандистские сайты одновременно защищая украинские онлайн-ресурсы.
Поздравления связным в прозе
Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!
С Днем войск связи ВСУ / Фото "Армия Информ"
В украинской армии связисты исключительно необходимы – они регулируют атаку, без их службы армия была бы как без рук. Вы – пауки, связывающие паутину целых войск в единое целое. Мы же желаем в день связиста быть незаменимыми на службе и быть проводниками только хороших новостей!
С Днем войск связи ВСУ / Фото Vitannya.in.ua
Связист – самый ценный солдат украинской армии: если его нет, она как паутина с порванными нитями. Чем выше звание связиста, тем он ценнее, так что в твой профессиональный праздник желаю тебе быть самым ценным служащим нашей армии!
С Днем войск связи ВСУ / Фото "Радио Свобода"
В День Вооруженных сил Украины по всему сердцу хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
Поздравления связным в стихах
День войск связи Украины,
У связистов – именины,
Связисты, вас мы приветствуем,
В работе качества желаем,
Чтобы связь, на мгновение не прерывалась,
Всегда надежным оставался!
Ведь без него, никак нельзя,
И этот тост за вас, друзья!
С Днем войск связи ВСУ / Фото "Главред"
Воин, рыцарь славный,
Ты оружие держишь в руках,
Чтобы на нашу страну-государство
Злой не посмотрел враг.
Будь мужествен и будь достоин
Ты славы своих родителей,
Отважный украинский воин,
Потомку славных веков.
С Днем войск связи ВСУ / Фото "Обозреватель"
Связные в армии необходимы, как никто,
Ведь, чтобы координировать атаку,
Необходима связь, и вот она –
Связные восстановят провод махом.
Мы поздравляем с праздником сегодня
Тех, кто в связных войсках служил,
И приветствие читаем точное
О том, чтобы каждый долго и прекрасно жил.
С Днем войск связи ВСУ / Фото ТМР
Связист военный, в праздник твой
Звучат слова-признание:
Умный, отважный наш герой,
Прими же пожелания!
Желаю, чтобы ты всегда
Со всеми смог связаться,
А с любимыми людьми
Желаю не развестись!
С Днем войск связи ВСУ / Фото Amazing Ukraine
Связи для страны творят
Лишь важные и добрые дела,
И вот уже несколько десятков лет подряд
Они на службе, чтобы Родина спала
Спокойно. Поздравление готово давно,
И зачитать его желает каждый,
Пусть сегодня белое вино
Рекой прольется, в этот праздник славен.