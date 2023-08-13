День ветеринара 2023: як цікаво привітати зі святом – найкращі картинки
День ветеринара в Україні традиційно відзначають у другу неділю серпня. Цього року він припав на 13 число. В цей день всі вітають працівників ветеринарної медицини. Найкращі картинки-привітання зі святом – дивіться нижче.
День ветеринара заснували й закріпили в українському законодавстві у 2001 році. 24 Канал підготував добірку картинок, якими ви можете привітати працівників ветеринарної медицини.
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Робота ветеринара – вкрай відповідальна справа, яка вимагає сили волі, терпіння, розуму, і, найголовніше, щирої любові до тварин.
Тож, не забудьте привітати друзів-ветеринарів, які допомагають підтримувати здоров'я тварин та нерідко дають їм друге життя. Це можна зробити красивими та кумедними картинками-привітаннями.
Картинки-привітання з Днем ветеринара
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж
Lifestyle 24 щиро вітає ветеринарів з професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, трудолюбивості, успіху та нескінченної любові до своєї праці.