У процесі підбору імен для хлопчиків-близнят, варто закцентувати на схожості, але й відмінності малюків. Відповідно, найчастіше батьки обирають такі імена, що схожі між собою, але різниця залишається помітною. 24 Канал розкаже, як обрати ім'я та підкаже кілька варіантів.

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Найперше слід пам'ятати про те, що ім'я має бути співзвучним з по батькові та прізвищем. Також краще обирати імена, які починаються на різні літери – щоб позбутись плутанини діток у дитсадку та школі.

Вдалим варіантом є назвати хлопчиків на честь родичів, наприклад двох дідусів – так нікому не буде прикро, а батькам не доведеться довго роздумувати.

Універсальних правил не існує, тому головне при виборі – орієнтуватися на власні бажання, вподобання, свою інтуїцію, а також сімейні традиції.



Як підібрати ім'я / Фото Pixabay

Імена для хлопчиків-близнюків