День ветеринара заснували й закріпили в українському законодавстві у 2001 році. 24 Канал підготував добірку картинок, якими ви можете привітати працівників ветеринарної медицини.

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Робота ветеринара – вкрай відповідальна справа, яка вимагає сили волі, терпіння, розуму, і, найголовніше, щирої любові до тварин.

Тож, не забудьте привітати друзів-ветеринарів, які допомагають підтримувати здоров'я тварин та нерідко дають їм друге життя. Це можна зробити красивими та кумедними картинками-привітаннями.

Картинки-привітання з Днем ветеринара



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж



Картинки з Днем ветеринара-2023 / Фото з соцмереж

Lifestyle 24 щиро вітає ветеринарів з професійним святом! Бажаємо вам міцного здоров'я, трудолюбивості, успіху та нескінченної любові до своєї праці.