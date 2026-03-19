У 2026 році День весняного рівнодення припадає на 20 березня. Що означає це астрономічне явище – розповіло BBC.

Що означає День весняного рівнодення?

День весняного рівнодення символізує початок астрономічної весни у Північній півкулі Землі. Крім того, це означає, що світловий день почне поступово збільшуватися, витісняючи темряву та даруючи нам більше часу для активності й сонячного світла.

З наукового погляду рівнодення відбувається тому, що Земля займає вертикальне положення відносно Сонця, і обидві півкулі освітлюються рівномірно. Цей унікальний баланс природи з давніх-давен вважався початком нового життєвого циклу та справжнім "народженням" нового року.

Для багатьох культур цей день завжди був святом оновлення та перемоги світла над зимовим холодом. Наші предки вірили, що саме зараз природа остаточно прокидається від сну, а перелітні птахи приносять на своїх крилах справжнє тепло.

О котрій годині настане весняне рівнодення в Україні?