У День весняного рівнодення наші предки дотримувались певних заборон, бо не хотіли накликати негаразди у своє життя. Про це детальніше – розповів сайт ukr.media.

Що не можна робити у День весняного рівнодення 2026?

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Не варто у День весняного рівнодення позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується лінуватися та байдикувати.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна бути байдужим до чужих проблем.

Не варто думати про погане, злитися, пліткувати та заздрити.

Не слід ображати тварин.

Не рекомендується планувати далекі подорожі.

Що відомо про День весняного рівнодення 2026?