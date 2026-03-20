У День весняного рівнодення наші предки дотримувались певних заборон, бо не хотіли накликати негаразди у своє життя. Про це детальніше – розповів сайт ukr.media.
Що не можна робити у День весняного рівнодення 2026?
- Не можна сперечатися та сваритися з рідними.
- Не варто у День весняного рівнодення позичати або брати гроші в борг.
- Не рекомендується лінуватися та байдикувати.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна бути байдужим до чужих проблем.
- Не варто думати про погане, злитися, пліткувати та заздрити.
- Не слід ображати тварин.
- Не рекомендується планувати далекі подорожі.
Що відомо про День весняного рівнодення 2026?
- У 2026 році весняне рівнодення відбудеться у п'ятницю, 20 березня. Для України цей момент, коли Сонце перетне небесний екватор і перейде з Південної півкулі в Північну, настане о 16:45, зазначає EarthSky.
- Саме ця хвилина вважатиметься офіційним початком астрономічної весни в нашій частині світу. З цього моменту тривалість світлового дня почне стрімко зростати, аж поки не досягне свого піка в День літнього сонцестояння у червні.
- Що цікаво, рівнодення не завжди припадає на 20 березня. Річ у тім, що астрономічний рік триває приблизно 365.24 доби. Наш календар компенсує цей "залишок" за допомогою високосних років, через що точний час події постійно коливається в межах 19 – 21 березня.