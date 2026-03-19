У цей період природа виходить зі стану зимового сну, даруючи нам дедалі довші дні, пише BBC. Цьогоріч весняне рівнодення настане 20 березня о 16:45 за київським часом. Саме з цієї хвилини сонячне проміння почне інтенсивніше прогрівати Північну півкулю Землі, що спричинить бурхливий розквіт природи. Детальніше про народні прикмети Дня весняного рівнодення 2026 – читайте в нашому матеріалі.
День весняного рівнодення 2026: народні прикмети
- Якщо з дахів активно капає вода, то влітку буде щедрий та багатий урожай.
- Якщо ви проведете День весняного рівнодення у смутку, то весь наступний рік буде сповнений негативних подій.
- Якщо на День весняного рівнодення тримається холод, то справжнього тепла не побачимо ще місяць, пише сайт ukr.media.
- Якщо саме сьогодні прилетіли журавлі, то весняна погода буде затяжною.
- Якщо людина захворіє 20 березня, то незабаром вона дізнається погані новини.
- Якщо на вулиці сьогодні тепла погода, то морозів більше можна не боятися.
- Якщо під вечір стає морозно, то варто готуватися до нічних приморозків.
День весняного рівнодення 2026 – народні прикмети / Фото Freepik
Що не можна робити у День весняного рівнодення?
- У давнину люди намагалися уникати будь-яких сварок та суперечок, адже не хотіли накликати непорозуміння та негаразди в родину.
- Крім цього, в жодному разі не можна провести цей день у лінощах, оскільки існує високий ризик, що рік буде безрезультатним і принесе нещастя.
- Також будь-яка погана думка, сказане в гніві слово або заздрість у день рівнодення повернуться бумерангом.
- Водночас 20 березня не слід відмовляти у допомозі нужденним або проявляти байдужість до чужих проблем, бо це може привабити труднощі й випробування в майбутньому.
- У День весняного рівнодення також не рекомендується позичати або брати гроші в борг, бо почнуться фінансові труднощі.