У цей період природа виходить зі стану зимового сну, даруючи нам дедалі довші дні, пише BBC. Цьогоріч весняне рівнодення настане 20 березня о 16:45 за київським часом. Саме з цієї хвилини сонячне проміння почне інтенсивніше прогрівати Північну півкулю Землі, що спричинить бурхливий розквіт природи. Детальніше про народні прикмети Дня весняного рівнодення 2026 – читайте в нашому матеріалі.

День весняного рівнодення 2026: народні прикмети

Якщо з дахів активно капає вода, то влітку буде щедрий та багатий урожай.

Якщо ви проведете День весняного рівнодення у смутку, то весь наступний рік буде сповнений негативних подій.

Якщо на День весняного рівнодення тримається холод, то справжнього тепла не побачимо ще місяць, пише сайт ukr.media.

Якщо саме сьогодні прилетіли журавлі, то весняна погода буде затяжною.

Якщо людина захворіє 20 березня, то незабаром вона дізнається погані новини.

Якщо на вулиці сьогодні тепла погода, то морозів більше можна не боятися.

Якщо під вечір стає морозно, то варто готуватися до нічних приморозків.

День весняного рівнодення 2026 – народні прикмети / Фото Freepik

Що не можна робити у День весняного рівнодення?