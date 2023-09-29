У цей день на адресу вчителів, викладачів, педагогів та освітян гучно лунають привітання. Хоч офіційно в Україні День вчителя відзначають у першу неділю жовтня, учні вітають своїх вчителів ще у п'ятницю того тижня. 24 Канал розповість, якою є історія свята.

Зверніть увагу Учителі, вітаємо з професійним святом: теплі побажання в картинках та листівках

Історія свята Дня вчителя

Перші школи у світі з'явилися ще у IV тисячолітті до нашої ери у країнах Стародавнього Сходу. У Київській Русі професія вчителя виникла після хрещення: Володимир Великий заснував школу для вищих верств населення. Фах набув поширення за часів правління Ярослава Мудрого.

Висловлювати пошану вчителям і людям науки почали приблизно у XIX столітті. У половині наступного століття свята на честь вчителів почали ставати масовими.

ЮНЕСКО у 1994 році зробила свято офіційним на рівні країн ООН. Так відтоді 5 жовтня відзначають Всесвітній день вчителя.

В Україні День вчителя святкують у першу неділю жовтня. Разом з нами цю подію святкують у Латвії, Білорусі, Казахстані.



День вчителя / Фото Pixabay

Цікаво, що слово "педагог" походить зі Стародавньої Греції й означає "провідник дитини", "той, хто веде дитину". Все тому, що у той час педагогами називали рабів, які мали доглядати за дітьми. Тепер вчителі – провідники у цікавий світ знань.