День вчителя – особливе свято, коли ми віддаємо шану українським освітянам. Саме вони присвячують значну частину свого життя, аби навчати інших людей, хоча це часто буває непросто. А надто зараз, коли Росія кожного дня бомбить українські міста дронами та ракетами. Педагоги вимушені проводити заняття в умовах воєнного часу, між постійними повітряними тривогами. Подякуймо красивими картинками та листівками за їхню нелегку працю.

Вже відомо Вже зовсім скоро: коли відзначатимемо День вчителя цього року

Картинки та листівки з Днем вчителя 2023



З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest



З Днем вчителя 2023 / Фото Depo.ua





З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest



З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest



День вчителя 2023 / Фото "Твій світ"



День вчителя 2023 / Фото "Твій світ"



День вчителя 2023 / Фото "Телеграф"



День вчителя 2023 / Фото "Педпреса"