День учителя – особый праздник, когда мы чтим украинских педагогов. Именно они посвящают значительную часть своей жизни, чтобы учить других людей, хотя это часто бывает непросто. Особенно сейчас, когда Россия каждый день бомбит украинские города дронами и ракетами. Педагоги вынуждены проводить занятия в условиях военного времени между постоянными воздушными тревогами. Поблагодарим красивыми картинками и открытками за их нелегкий труд.

Уже известно Уже совсем скоро: когда отметим День учителя в этом году

Картинки и открытки с Днем учителя 2023



С Днем учителя 2023 / Фото Pinterest



С Днем учителя 2023 года / Фото Depo.ua





С Днем учителя 2023 / Фото Pinterest



С Днем учителя 2023 / Фото Pinterest



День учителя 2023 / Фото "Твой мир"



День учителя 2023 / Фото "Твой мир"



День учителя 2023 / Фото "Телеграф"



День учителя 2023 / Фото "Педпресса"