В этот день в адрес учителей, преподавателей, педагогов и педагогов звучат поздравления. Хотя официально в Украине День учителя отмечают в первое воскресенье октября, учащиеся поздравляют своих учителей еще в пятницу той недели. 24 Канал расскажет, какова история праздника.

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История праздника Дня учителя

Первые школы в мире появились еще в IV тысячелетии до нашей эры в странах Древнего Востока. В Киевской Руси профессия учителя возникла после крещения: Владимир Великий основал школу для высших слоев населения. Профессия получила распространение во времена правления Ярослава Мудрого.

Выражать уважение учителям и людям науки начали примерно в XIX веке. В половине следующего столетия праздники в честь учителей стали становиться массовыми.

ЮНЕСКО в 1994 году сделала праздник официальным на уровне стран ООН. Так с тех пор 5 октября отмечается Всемирный день учителя.

День учителя празднуют в первое воскресенье октября. Вместе с нами это событие отмечают в Латвии, Беларуси, Казахстане.



День учителя / Фото Pixabay

Интересно, что слово "педагог" происходит из Древней Греции и означает "проводник ребенка", "ведущий ребенка". Все потому, что в то время педагогами называли рабов, которые должны были ухаживать за детьми. Теперь учителя – проводники в интересном мире знаний.