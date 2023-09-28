Учителі, вітаємо з професійним святом: теплі побажання в картинках та листівках
Кожного року в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Учні традиційно вітають педагогів у п'ятницю, в останній робочий день перед святом.
День вчителя – особливе свято, коли ми віддаємо шану українським освітянам. Саме вони присвячують значну частину свого життя, аби навчати інших людей, хоча це часто буває непросто. А надто зараз, коли Росія кожного дня бомбить українські міста дронами та ракетами. Педагоги вимушені проводити заняття в умовах воєнного часу, між постійними повітряними тривогами. Подякуймо красивими картинками та листівками за їхню нелегку працю.
Вже відомо Вже зовсім скоро: коли відзначатимемо День вчителя цього року
Картинки та листівки з Днем вчителя 2023
З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest
З Днем вчителя 2023 / Фото Depo.ua
З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest
З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest
День вчителя 2023 / Фото "Твій світ"
День вчителя 2023 / Фото "Твій світ"
День вчителя 2023 / Фото "Телеграф"