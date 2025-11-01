Про те, що категорично заборонено робити на День усіх святих – пише 24 Канал з посиланням на Catholic Online.

День усіх святих 2025: що не можна робити?

Не можна відчиняти двері та вікна на тривалий час.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується вбивати павуків у приміщенні.

Не можна вирушати в далекі подорожі.

Не варто змінювати місце роботи.

Не слід займатися важкою фізичною та розумовою працею.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна ображати тварин.

День усіх святих 2025 / Фото Freepik

День усіх святих 2025: все що відомо про свято