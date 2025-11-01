Про те, що категорично заборонено робити на День усіх святих – пише 24 Канал з посиланням на Catholic Online.
День усіх святих 2025: що не можна робити?
- Не можна відчиняти двері та вікна на тривалий час.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується вбивати павуків у приміщенні.
- Не можна вирушати в далекі подорожі.
- Не варто змінювати місце роботи.
- Не слід займатися важкою фізичною та розумовою працею.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна ображати тварин.
День усіх святих 2025: все що відомо про свято
- Історія Дня усіх святих сягає часів давніх кельтів, які близько двох тисяч років тому відзначали Самайн – переддень Нового року. Під час цього свята люди влаштовували мовчазну вечерю, вшановуючи пам'ять померлих родичів і згадуючи лише хороше про них.
- Після прийняття християнства Самайн був перейменований на День усіх святих, зазначає History. У цей день церква згадує усіх святих християнської віри – відлюдників, євангелістів, сподвижників, церковнослужителів і звичайних християн, які загинули за свою віру. День усіх святих має найвищий ранг у католицькій церкві – торжества, тому віряни обов'язково відвідують месу.
- Головною метою свята є вшанування пам'яті святих. Так, у церквах та храмах моляться за всіх, хто прославився добрими справами. Також віряни беруть участь у богослужіннях, а потім вирушають на кладовища, де доглядають за могилами, запалюють свічки й згадують лише хороше про померлих.