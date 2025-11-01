24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

Хто святкує День ангела 1 листопада?

Давид – ім'я має давньоєврейське коріння та означає "улюблений" або "коханий".

Дем'ян – за однією з версій, ім'я виникло в Давній Греції та трактується як "підкорювати".

Денис – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".

Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".

Іван – має давньоєврейське коріння та означає "Божа милість".

Олександр – має давньогрецьке походження та перекладається як "захисник".

Петро – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "камінь" або "скеля".

Єлизавета – має давньоєврейське коріння та трактується як "Божа обітниця".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "Божа обітниця". Уляна – має латинське походження та означає "кучерява" або "пухнаста".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.