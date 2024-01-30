За традицією, люди йдуть до церкви та просять у святих сімейного щастя, взаєморозуміння, щастя, достатку та здоров'я. Цікаво, що 30 січня не можна сварити дітей, інакше вони постійно не слухатимуться батьків. Однак варто винести старе взуття за поріг, щоб притягнути у родину добробут.

Важливо За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

З нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Зберігайте чудові листівки, щоб надіслати їх рідним, друзям та знайомим. Щиро бажаємо усім спокійного та вдалого дня!

День Трьох Святих: привітання у картинках

Привітання з Днем Трьох Святих / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Днем Трьох Святих / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Днем Трьох Святих / Фото Telegraf

Привітання з Днем Трьох Святих / Фото Telegraf

Привітання з Днем Трьох Святих / Фото з відкритих джерел