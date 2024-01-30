За традицією, люди йдуть до церкви та просять у святих сімейного щастя, взаєморозуміння, щастя, достатку та здоров'я. Цікаво, що 30 січня не можна сварити дітей, інакше вони постійно не слухатимуться батьків. Однак варто винести старе взуття за поріг, щоб притягнути у родину добробут.

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З нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Зберігайте чудові листівки, щоб надіслати їх рідним, друзям та знайомим. Щиро бажаємо усім спокійного та вдалого дня!

День Трьох Святих: привітання у картинках

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Фото vitannya.in.ua

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Фото vitannya.in.ua

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Фото Telegraf

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Фото Telegraf

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Фото з відкритих джерел

День Трьох Святих Привітання з Днем Трьох Святих / Колаж 24 Каналу