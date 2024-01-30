Крім того, сьогодні відзначається День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

Важливо За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

Собор Трьох Святителів

Усіх трьох святих виховували у християнських традиціях. Тому згодом Іван Золотоустий і Григорій Богослов стали богословами та архієпископами Константинопольськими, а Василь Великий – архієпископом Кесарії Каппадокійської, церковним письменником та богословом.

Святий Василь багато допомагав нужденним, хворим та сиротам. Крім того, він був письменником, організатором та проповідником. З самого дитинства святий проявляв цікавість до наук.

Григорій Богослов завжди шанував християнську віру. Після того, як він здобув вищу освіту, поїхав до Афін на кораблі. Тоді почався сильний шторм. Після цього випадку, Григорій вирішив присвятити життя Богові.

Іван Золотоустий був гарним оратором. Його промови викликали захоплення у людей. Крім того, святитель тлумачив Старий та Новий Заповіт.

Що не можна робити

Не можна займатися деякими хатніми справами, зокрема в'язати та прясти. Інакше можете накликати біль у ногах та руках.

Заборонено ходити у ліс.

Не можна носити одяг червоного кольору, бо він символізує злість.

Не варто злитися, лихословити та ревнувати.

Народні прикмети

Якщо почнеться сильний вітер, то протягом року йтимуть сильні дощі.

Якщо дерева вкриються інеєм, то найближчим часом прийде потепління.

Якщо почуєте снігурів, то незабаром сніжитиме.

Якщо місяць буде червоного кольору, то скоро звіється сильний вітер.

Що ще відзначають

30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України. Свято запровадив міністр оборони України Михайло Єжель 3 червня 2011 року. Його встановили офіційно, однак, вихідного у цей день немає.