Кроме того, сегодня отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.
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Собор Трех Святителей
Всех троих святых воспитывали в христианских традициях. Поэтому впоследствии Иван Златоуст и Григорий Богослов стали богословами и архиепископами Константинопольскими, а Василий Великий – архиепископом Кесарии Каппадокийской церковным писателем и богословом.
Святой Василий много помогал нуждающимся, больным и сиротам. Кроме того, он был писателем, организатором и проповедником. С самого детства святой проявлял интерес к наукам.
Григорий Богослов всегда чтил христианскую веру. После того как он получил высшее образование, поехал в Афины на корабле. Тогда начался сильный шторм. После этого случая Григорий решил посвятить жизнь Богу.
Иван Златоуст был хорошим оратором. Его речи вызывали восхищение у людей. Кроме того святитель толковал Ветхий и Новый Завет.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься некоторыми домашними делами, в частности вязать и прясть. Иначе можете навлечь боль в ногах и руках.
- Запрещено ходить в лес.
- Нельзя носить одежду красного цвета, потому что она символизирует злость.
- Не стоит злиться, злословить и ревновать.
Народные приметы
- Если начнется сильный ветер, то в течение года будут идти сильные дожди.
- Если деревья покроются инеем, то в ближайшее время придет потепление.
- Если услышите снегуров, то скоро будет снег.
- Если луна будет красного цвета, то скоро поднимется сильный ветер.
Что еще отмечают
30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины. Праздник ввел министр обороны Украины Михаил Ежель 3 июня 2011 года. Его установили официально, однако выходного в этот день нет.