24 канал зібрав найбільш цікаві ворожіння, які традиційно починають робити у день святої Катерини – вони можуть показати долю ворожки та навіть спророкувати, хто може стати нареченим.

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Ворожити традиційно починають з 7 грудня, на Катерини, а закінчують 13 грудня, до дня Андрія.

Ворожіння на Катерини по хлібу

Це ворожіння треба виконувати у ніч з 6 на 7 грудня. Спосіб ворожіння простий – дівчина, яка хоче дізнатися свою долю, має покласти під подушку шматок або скибку хліба. При цьому треба казати: "Наречений, прийди до мене вечеряти".

Після замовляння дівчина має мовчки лягти спати. Вночі через ворожіння має наснитися суджений, з яким пов'яже дівчину доля.

Способи ворожіння на день Катерини / Фото Unsplash

Ворожіння вишневою гілкою

Це ворожіння триватиме не один день та може показати, чи зможе стати багатою ворожка наступного року.

Для такого ворожіння дівчина повинна зрізати невелику гілочку з вишні та поставити її у воду. Після цього доведеться чекати – якщо до Різдва вишнева гілочка розквітне, то прийдешній рік буде щасливим та багатим. Якщо ж гілочка не зацвіла аж до 14 січня, то ворожка ризикує "засидітися в дівках" та довго чекати на свого обранця.

Способи ворожіння на день Катерини / Фото Unsplash

Ворожіння на Катерини по воску

Щоб поворожити таким чином, дівчата на день святої Катерини беруть невеличку місткість з холодною водою та воскову свічку.

Щоб дізнатися, яка доля чекатиме на ворожку цього року, треба крапати розтоплений віск від запаленої свічки у холодну воду. Віск утворить фігури, які має розпізнати дівчина, що ворожить. Здебільшого все залежить від уяви – чим краще дівчина розпізнає знаки долі, тим легшим для неї стане рік.

Способи ворожіння на день Катерини / Фото Unsplash

Ворожіння по іменах

Щоб дізнатися ім'я свого судженого, в ніч на Катерини потрібно взяти 12 аркушів паперу та написати на всіх, окрім одного, різні чоловічі імена.

Аркуші потрібно скласти та сховати під подушку перед сном. Зранку ворожка має дістати 1 аркуш навмання – ім'я, яке на ньому написане, може належати вашому майбутньому нареченому. Якщо ж вам випав пустий аркуш, то весілля буде не скоро.

Способи ворожіння на день Катерини / Фото Unsplash

Ворожіння по кільцю

На кільце-обручку дівчата ворожать, щоб з'ясувати, хто найшвидше вийде заміж.

Метод ворожіння простий – треба по черзі кидати обручку на підлогу та слідкувати, куди вона котиться. Чим ближче опинилося кільце до дверей, тим більше шансів у дівчини скоро вийти заміж.

Способи ворожіння на день Катерини / Фото Unsplash