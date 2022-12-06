24 канал собрал наиболее интересные гадания, которые традиционно начинают совершать в день святой Екатерины – они могут показать судьбу гадалки и даже пророчествовать, кто может стать женихом.

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Гадать традиционно начинают с 7 декабря, на Екатерины, а заканчивают 13 декабря, ко дню Андрея.

Гадание на Екатерины по хлебу

Это гадание следует выполнять в ночь с 6 на 7 декабря. Способ гадания прост – девушка, желающая узнать свою судьбу, должна положить под подушку кусок или ломтик хлеба. При этом надо говорить: "Жених, приди ко мне ужинать".

После заказа девушка должна молча лечь спать. Ночью из-за гадания должен присниться суженый, с которым свяжет девушку судьба.

Способы гадания на день Екатерины / Фото Unsplash

Гадание вишневой ветвью

Это гадание будет длиться не один день и может показать, сможет ли стать богатой гадалка в следующем году.

Для такого гадания она должна срезать небольшую веточку с вишни и поставить ее в воду. После этого придется ждать – если к Рождеству вишневая веточка расцветет, то грядущий год будет счастливым и богатым. Если же веточка не зацвела вплоть до 14 января, то гадалка рискует "засидеться в девках" и долго ждать своего избранника.

Способы гадания на день Екатерины / Фото Unsplash

Гадание на Екатерины по воску

Чтобы погадать таким образом, девушки на день святой Екатерины берут небольшую емкость с холодной водой и восковую свечу.

Чтобы узнать, какая судьба будет ждать гадалку в этом году, нужно капать растопленный воск от зажженной свечи в холодную воду. Воск образует фигуры, которые должна распознать гадающая девушка. В основном все зависит от воображения – чем лучше девушка распознает знаки судьбы, тем легче для нее станет год.

Способы гадания на день Екатерины / Фото Unsplash

Гадание по именам

Чтобы узнать имя своего суженого, в ночь на Екатерины нужно взять 12 листов бумаги и написать на всех, кроме одного, разные мужские имена.

Листы нужно сложить и спрятать под подушку перед сном. Утром гадалка должна получить 1 лист наугад – имя, которое на нем написано, может принадлежать вашему будущему жениху. Если же вам выпал пустой лист, то свадьба будет не скоро.

Способы гадания на день Екатерины / Фото Unsplash

Гадание по кольцу

На кольцо-обручальное кольцо девушки гадают, чтобы выяснить, кто быстрее всего выйдет замуж.

Метод гадания прост – надо поочередно бросать обручальное кольцо на пол и следить, куда оно катится. Чем ближе кольцо к двери, тем больше шансов у девушки скоро выйти замуж.

Способы гадания на день Екатерины / Фото Unsplash