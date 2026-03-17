Сьогодні – День святого Патріка 2026: чи святкують його в Україні

Щороку 17 березня світ відзначає День святого Патріка. Це ірландське свято символізує прихід весни, щиру радість і незламність духу.

Цей день об'єднує людей різних національностей навколо ідеї доброзичливості, веселощів та поваги до культурних традицій. Детальніше про історію та традиції Дня святого Патріка – розповіло видання History.

Чи святкують в Україні День святого Патріка?

День святого Патріка не є державним святом в Україні. Втім, з кожним роком його святкування стає дедалі популярнішим серед українців. Адже для багатьох це чудовий привід підняти настрій та відчути єдність з європейською культурою.

У великих українських містах, зокрема у Києві та Львові, підготовку до свята розпочинають заздалегідь. Традиційно найбільшими центрами святкування стають ірландські паби та артклуби. Заклади готують спеціальне "зелене" меню, де можна скуштувати тематичні напої та традиційні ірландські страви. Крім цього, містяни відвідують виступи фолкгуртів, які виконують живу музику з ірландськими мотивами, та майстер-класи з енергійних народних танців.

Що цікаво, протягом останніх років ірландська громада та міжнародні партнери часто поєднують святкування з благодійними ініціативами на підтримку України. Одягаючи щось зеленого кольору, люди висловлюють свою симпатію до народу Ірландії, який, як і українці, цінує свободу та власну ідентичність.

Історія та традиції Дня святого Патріка