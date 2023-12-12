Свято запровадив другий президент України Леонід Кучма у 1997 році "за значний внесок Сухопутних військ в обороноздатність країни". Відтоді професійне свято цих військових припадає на 12 грудня. Що ще відомо про свято, а також добірку красивих картинок – підготував 24 Канал.

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День Сухопутних військ України: історія свята

Українська армія з'явилася у 1991 році, після проголошення незалежності держави. У 1996 році Сухопутні війська увійшли до складу Збройних сил України. Зараз вони є найбільш численним підрозділом.

До сухопутних військ входять механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, високомобільні десантні війська та війська спецпризначення.

Керівництво СВ ділиться за 5 регіонами. Йдеться про "Захід", "Схід", "Південь", "Північ", "Крим". Хоча кожен підрозділ сухопутних військ має окреме професійне свято, Головнокомандувач ЗСУ запровадив ще одне свято для того, щоб відзначити військових.

Сухопутні війська – справжня гордість України. Вони задіяні в територіальній обороні держави, проведенні розвідки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також вони беруть участь у миротворчих місіях ООН. Зараз військові захищають Україну по всій лінії фронту від російських загарбників та віддають свої життя. Тож пам'ятаймо та допомагаймо Сухопутним військам.

День Сухопутних військ України: картинки-привітання



День Сухопутних військ України 2023 / Фото "Апостроф"



День Сухопутних військ України 2023 / Фото KP.UA



Привітання з Днем Сухопутних військ України / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем Сухопутних військ України / Фото "Армія.інформ"



День Сухопутних військ України 2023 / Фото ЖМР



День Сухопутних військ України 2023 / Фото Ua.portal.com



Привітання з Днем Сухопутних військ України / Фото Art.shop



Привітання з Днем Сухопутних військ України / Фото "Апостроф"