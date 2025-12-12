Що цікаво, це свято встановив Указ Президента України від 1997 року, пише 24 Канал. До складу Сухопутних військ входять механізовані, танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація та війська ППО Сухопутних військ. Саме ці підрозділи щодня зустрічають ворога віч-на-віч, звільняють українські міста й села та захищають мирне населення.

У 2025 році роль піхоти та артилерії залишається вирішальною. Українські воїни продовжують демонструвати світові приклади незламності, професіоналізму та героїзму. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах.

День Сухопутних військ України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю всіх причетних З Днем Сухопутних військ України! Нехай служба буде безпечною, а перемога України – швидкою! Дякую за все нашим героям! Повертайтеся додому цілими і неушкодженими!

Прийміть вітання з Днем Сухопутних військ України! Я бажаю вам насамперед здоров'я і всіляких благ, а до них нехай додасться щастя, успіх і загальну повагу. Нехай всі мрії збудуться, а неприємності зникнуть.

Привітання з Днем Сухопутних військ України 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі –

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.

Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість і відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

Привітання з Днем Сухопутних військ України 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем Сухопутних військ України! Ваша служба – гідне заняття. Нам всім спокійніше від того, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу перемогу. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному житті. Дякую вам за все! Зі святом!

З найкращими побажаннями в День Сухопутних військ! Слава Україні та вам! Бажаємо вам сил і терпіння, невичерпного запасу енергії та віри у свою справу. Щоб ви завжди були на вершині успіху, а ваша доблесть служила прикладом для наступних поколінь. Нехай кожен ваш день буде наповнений гордістю за величезний внесок у безпеку нашої країни.

Привітання з Днем Сухопутних військ України 2025 / Колаж LifeStyle24

Сухопутні війська,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Безпечно протікає.

І хай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

Слава Україні!

З Днем Сухопутних військ я вас вітаю!

Наснаги й сил я вам бажаю!

Щоб збулися всі мрії!

Щоб у мирі жили сім'ї!

