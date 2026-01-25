Однак останнім часом навколо цієї дати точаться палкі дискусії. Чи справді кінець січня є святом для українського студентства, чи українці роками відзначали чужу дату – розповідає Офіційний портал Верховної Ради.

Коли в Україні святкують День студента?

Офіційним Днем студента в Україні, як і в усьому цивілізованому світі, є 17 листопада. Це Міжнародний день студентів, який має глибокий історичний сенс та символізує боротьбу за свободу.

Що цікаво, дату цього свята встановили невипадково. Річ у тім, що вона нагадує про трагічні події 1939 року в Чехії. Тоді празькі студенти та викладачі вийшли на демонстрацію проти нацистської окупації. Втім, окупанти жорстоко придушили протест, внаслідок чого понад 1200 студентів були заарештовані й відправлені у концтабори, а дев'ятьох активістів стратили, зазначає Організаційне бюро студентських союзів європейських шкіл (OBESSU).

В Україні свято 17 листопада офіційно затвердили ще у 1999 році відповідним Указом Президента. Тобто наша держава ще понад 20 років тому синхронізувала свій календар з європейською спільнотою.

Чому не варто святкувати День студента 25 січня?