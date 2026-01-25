Андріївська церква підкаже історію, яка стала важливою пам'яттю для християнського світу.

Яке свято 25 січня?

Святий народився близько 330 року в Каппадокії (Туреччина). Він зростав у християнській родині, а згодом став архієпископом Константинопольським. Чоловік захищав православ'я, є автором багатьох богословських праць. Щоб розуміти масштаб, варто звернути увагу на цифри: 240 послань, понад 500 віршів і 45 поем.

Григорій Богослов був учасником Другого Вселенського Собору.

Що сьогодні не можна робити?

Не слід стригти нігті та волосся;

Не можна хвалитись своїми заслугами та добрими справами;

Після заходу сонця забороняється виходити з хати;

Також не варто лихословити й ображати близьких людей.

Народні прикмети

Якщо сильний снігопад – до ранньої весни;

Співають синиці – до морозів;

А якщо почорніла діброва, то має бути або хуртовина, або потепління.

Хто святкує День ангела 25 січня?

За новоюліанським календарем, 25 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Олександр, Дмитро, Анатолій, Степан, Василь, Григорій, Петро та Віталій.

