Андріївська церква підкаже історію, яка стала важливою пам'яттю для християнського світу.
Яке свято 25 січня?
Святий народився близько 330 року в Каппадокії (Туреччина). Він зростав у християнській родині, а згодом став архієпископом Константинопольським. Чоловік захищав православ'я, є автором багатьох богословських праць. Щоб розуміти масштаб, варто звернути увагу на цифри: 240 послань, понад 500 віршів і 45 поем.
Григорій Богослов був учасником Другого Вселенського Собору.
Що сьогодні не можна робити?
- Не слід стригти нігті та волосся;
- Не можна хвалитись своїми заслугами та добрими справами;
- Після заходу сонця забороняється виходити з хати;
- Також не варто лихословити й ображати близьких людей.
Народні прикмети
- Якщо сильний снігопад – до ранньої весни;
- Співають синиці – до морозів;
- А якщо почорніла діброва, то має бути або хуртовина, або потепління.
Хто святкує День ангела 25 січня?
За новоюліанським календарем, 25 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Олександр, Дмитро, Анатолій, Степан, Василь, Григорій, Петро та Віталій.
Що ще відзначають?
- Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з проказою, а також Міжнародний день без інтернету, щоб заохотити людей відключитись від віртуального світу.
- І ще одне цікаве дитяче свято – День навпаки або День протилежностей, де висловлювання та дії мають бути зрозумілі навпаки.