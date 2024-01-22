Саме 22 січня 1919 року українські землі стали однією державою. Однак самостійність та незалежність українцям доводиться виборювати досі. Адже вже 10 рік триває російсько-українська війна, яка розпочалася на сході України, а у 2022 році охопила всю державу.

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22 січня українці згадують дві події. Зокрема, у 1918 році IV Універсал Української Центральної Ради проголосив незалежність Української Народної Республіки. А вже у 1919 році, згідно з Універсалом Директорії Української Народної Республіки, УНР та ЗУНР стали однією державою. Зокрема, документ складався з таких пунктів:

Проголошення самостійності Української Народної Республіки.

Доручення Раді Народних міністрів укласти мир з Центральними державами;

Оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією;

Декларування основ внутрішнього соціально-економічного будівництва й окреслення заходів для припинення війни з Центральними державами.

Західноукраїнську Народну Республіку проголосили після Листопадового чину, який відбувся 1 листопада 1918 року у Львові. Переговори про об'єднання Наддністрянської та Наддніпрянської України проводив Павло Скоропадський з галицькою делегацією.

Згодом переговори почали вести представники Директорії, яка тоді правила в Україні. 1 грудня 1918 року був підписаний Передвступний договір, який проголошував об'єднання УНР та ЗУНР. Його ратифікувала Українська національна рада ЗУНР 3 січня 1919 року у Станіславові (так колись називався сучасний Івано-Франківськ).

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був проголошений Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західноукраїнською Народною Республікою. Ця подія відбулася на урочистих зборах. Наступного дня документ затвердив Трудовий Конгрес України.

Живий ланцюг Соборності

За традицією, 22 січня українці об'єднуються в живий ланцюг, яким символізують свою згуртованість. Вперше акція "Живий ланцюг" відбулася у 1990 році. Тоді мільйони людей взялися за руки, щоб показати свою єдність, соборність та незалежність. Живий ланцюг розпочався в Івано-Франківську, простягнувся до Стрия, Львова, Тернополя, Рівного та Житомира, а закінчився у Києві.

Живий ланцюг 1990 року / Фото "Укрінформ"

Живий ланцюг 1990 року / Фото "Радіо Свобода", архів Любомира Криси