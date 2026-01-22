Тоді проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І дві частини єдиного народу нарешті об'єдналися в одну державу. З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання з Днем Соборності України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції.

День Соборності України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

З Днем Соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте? Ні?

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

***

Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги!

***

День Соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Добробуту та миру!

***

Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

***

З Днем Соборності України! Бажаю усім нам довгоочікуваної перемоги, злагоди, міцного здоров'я, добробуту й віри у гідне майбутнє нашої країни. І нехай над нашими землями завжди світить сонце та панує чисте, мирне небо!

