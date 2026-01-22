З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тимофія у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 22 січня іменини.
День ангела Тимофія 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом-Охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Твоє ім'я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Тимофію, у цей світлий день нехай янгол-охоронець ніжно торкнеться твого серця й принесе спокій. Хай життя буде щедрим на добро, а серце – відкритим для любові. Нехай поруч завжди будуть ті, хто підтримує й надихає. Бажано, щоб твій шлях був світлим, щирим і благословенним.
***
З Днем ангела, Тимофію! Хай доля дарує моменти радості, а душа ніколи не втрачає віри у краще. Бажано, щоб твоя доброта поверталась сторицею. Нехай у серці панує мир, а у житті – гармонія.
Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Неважливо нам, скільки мине років і зим,
У будь-які роки і століття,
Ми скажемо впевнено, що наш Тимофій
Нам найрідніша людина.
Він прекрасний зовні, він добрий, розумний,
Як мінімум, якщо не більше
І скільки б не проходило часу,
Нехай він залишається таким же!
Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24
***
У день твого небесного покровителя бажано відчути силу молитви й турботу згори. Тимофію, нехай кожен день буде сповнений сенсу, а кожна мить – любові. Твій світлий характер – це дар, який цінують інші. Бережи його і примножуй.
***
Нехай ім'я Тимофій буде синонімом доброти, сили духу й щирості. Бажано, щоб кожна твоя дія була благословенною. Хай світло янгола завжди веде тебе, навіть у найтемніші миті. Зичимо душевної рівноваги та підтримки у всьому.
