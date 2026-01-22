З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тимофія у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 22 січня іменини.

День ангела Тимофія 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом-Охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Тимофію, у цей світлий день нехай янгол-охоронець ніжно торкнеться твого серця й принесе спокій. Хай життя буде щедрим на добро, а серце – відкритим для любові. Нехай поруч завжди будуть ті, хто підтримує й надихає. Бажано, щоб твій шлях був світлим, щирим і благословенним.

***

З Днем ангела, Тимофію! Хай доля дарує моменти радості, а душа ніколи не втрачає віри у краще. Бажано, щоб твоя доброта поверталась сторицею. Нехай у серці панує мир, а у житті – гармонія.

Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Неважливо нам, скільки мине років і зим,

У будь-які роки і століття,

Ми скажемо впевнено, що наш Тимофій

Нам найрідніша людина.

Він прекрасний зовні, він добрий, розумний,

Як мінімум, якщо не більше

І скільки б не проходило часу,

Нехай він залишається таким же!

Привітання з Днем ангела Тимофія 2026 / Колаж LifeStyle24

***

У день твого небесного покровителя бажано відчути силу молитви й турботу згори. Тимофію, нехай кожен день буде сповнений сенсу, а кожна мить – любові. Твій світлий характер – це дар, який цінують інші. Бережи його і примножуй.

***

Нехай ім'я Тимофій буде синонімом доброти, сили духу й щирості. Бажано, щоб кожна твоя дія була благословенною. Хай світло янгола завжди веде тебе, навіть у найтемніші миті. Зичимо душевної рівноваги та підтримки у всьому.

