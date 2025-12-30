24 Канал із посиланням на Онлайн календар розповідає, чи будуть додаткові вихідні у січні. Про свята, які відзначатимуть українці в передостанній місяць зими – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

Календар свят на січень 2026

1 січня – Новий рік.

4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля.

10 січня – День метро.

11 січня – Всесвітній день "Дякую".

12 січня – День українського політв'язня.

17 січня – Міжнародний день дітей-винахідників.

18 січня – Всесвітній день снігу.

20 січня – День вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

21 січня – Міжнародний день обіймів.

22 січня – День Соборності України.

24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.

26 січня – Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

28 січня – День затвердження Державного Прапора України.

29 січня – День пам'яті Героїв Крут і Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни.

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками розіграшу нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Чи будуть додаткові вихідні у січні 2026?