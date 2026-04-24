У цей день наші предки наводили лад в оселях та лікували зубний біль. Про Дні ангела й інші свята на 24 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Сави Стратилата

У III столітті за часів правління імператора Авреліана жив воїн Сава. Попри готське походження, він побудував успішну кар’єру в римському війську та обіймав високу посаду. Сава був таємним християнином і постійно допомагав вірянам у в'язницях, підтримуючи їх їжею та добрим словом. Згодом про його діяльність дізнався імператор, і Саву заарештували. На допиті він відкрито визнав свою віру, за що потім зазнав важких тортур. Дивовижне зцілення Сави після катувань настільки вразило очевидців, що сімдесят воїнів теж вирішили стати християнами. Життя святого закінчилося трагічно, адже після тривалого ув'язнення його стратили, втопивши в річці.

Хто святкує День ангела 24 квітня?

За новоюліанським календарем, 24 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Інокентій, Леонтій, Лука, Валентин, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома та Єлизавета.

Що ще відзначають?