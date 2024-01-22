З Днем Соборності, Україно: добірка патріотичних картинок та листівок з нагоди свята
Щороку 22 січня відзначається важливе для України свято – День Соборності. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
Офіційно свято запровадили у 1999 році, а відповідний указ видав президент України Леонід Кучма. Однак 30 грудня 2011 року Віктор Янукович скасував День Соборності України, а натомість встановив День Соборності та Свободи України.
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Вже у 2014 році тодішній президент України Петро Порошенко повернув День Соборності України. Тому з нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Українці, щиро вітаємо вас. Пам'ятаймо, що наша сила – у єдності!
День Соборності України: привітання у картинках