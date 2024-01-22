Офіційно свято запровадили у 1999 році, а відповідний указ видав президент України Леонід Кучма. Однак 30 грудня 2011 року Віктор Янукович скасував День Соборності України, а натомість встановив День Соборності та Свободи України.

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Вже у 2014 році тодішній президент України Петро Порошенко повернув День Соборності України. Тому з нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Українці, щиро вітаємо вас. Пам'ятаймо, що наша сила – у єдності!

День Соборності України: привітання у картинках

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото ТСН

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото "Люкс ФМ"

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото "Люкс ФМ"

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото Telegraf

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото Amazing Ukraine

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото Amazing Ukraine

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото "1+1"

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото klike.net

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото Eva Blog

Вітаємо з Днем Соборності України / Фото УНІАН