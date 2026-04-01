Головна мета Дня сміху залишається незмінною – подарувати один одному привід для усмішки. Тож наша редакція підготувала гарні привітання з 1 квітня у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.

Привітання з Днем сміху 2026: картинки, проза й вірші

З щирого серця вітаю вас з 1 квітня! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для сміху та радості. Нехай кожен день приносить вам приємні сюрпризи та веселі моменти!

Нехай цей день буде наповнений веселими жартами, щирим сміхом і радісними моментами! Бажаю, щоб гумор завжди був вашим відданим супутником, а життя – яскравим і безтурботним!

З Днем сміху вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Хай гумор буде завжди з вами,

А біди хай обходять сторонами!

Перше квітня – день веселий,

Хай сміх лунає, наче трелі!

Бажаю вам жартів вдалих,

І друзів вірних, небувалих!

Вітаю з 1 квітня! Бажаю, щоб кожен ваш день був схожий на веселу комедію, де головну роль граєте ви! Нехай сміх і позитив завжди будуть вашими вірними друзями!

Вітаю тебе з Днем сміху! Нехай цей день принесе безліч позитивних емоцій, веселих жартів та щирого сміху. Бажаю, щоб гумор завжди допомагав тобі долати будь-які труднощі та робив життя яскравішим!

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу потіха! Ой потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

У цей день вигадуй, веселись,

У жартах вдосталь відірвись!

Хай радість серце осяває,

І гумор в справах помагає!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок та Факти ICTV.