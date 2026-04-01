Головна мета Дня сміху залишається незмінною – подарувати один одному привід для усмішки. Тож наша редакція підготувала гарні привітання з 1 квітня у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.
Цікаво Випереджаючи графік: хто з українців святкуватиме Великдень уже 5 квітня
Привітання з Днем сміху 2026: картинки, проза й вірші
З щирого серця вітаю вас з 1 квітня! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для сміху та радості. Нехай кожен день приносить вам приємні сюрпризи та веселі моменти!
Нехай цей день буде наповнений веселими жартами, щирим сміхом і радісними моментами! Бажаю, щоб гумор завжди був вашим відданим супутником, а життя – яскравим і безтурботним!
Привітання з Днем сміху 2026 / Колаж 24 Каналу
З Днем сміху вас вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Хай гумор буде завжди з вами,
А біди хай обходять сторонами!
Перше квітня – день веселий,
Хай сміх лунає, наче трелі!
Бажаю вам жартів вдалих,
І друзів вірних, небувалих!
Вітаю з 1 квітня! Бажаю, щоб кожен ваш день був схожий на веселу комедію, де головну роль граєте ви! Нехай сміх і позитив завжди будуть вашими вірними друзями!
Вітаю тебе з Днем сміху! Нехай цей день принесе безліч позитивних емоцій, веселих жартів та щирого сміху. Бажаю, щоб гумор завжди допомагав тобі долати будь-які труднощі та робив життя яскравішим!
Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу потіха! Ой потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!
У цей день вигадуй, веселись,
У жартах вдосталь відірвись!
Хай радість серце осяває,
І гумор в справах помагає!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок та Факти ICTV.