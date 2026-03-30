Однак 2026 рік особливий тим, що різниця між датами святкування у різних традиціях становить лише тиждень, і першими радісне свято зустрінуть саме 5 квітня. Про це детальніше – йдеться в новоюліанському календарі.
Дивіться також Готуємо кошики: у який день українці святкуватимуть Великдень у 2026 році
Хто саме відзначатиме Великдень 5 квітня?
Цієї неділі Великдень настане в оселі мільйонів людей по всьому світу. Насамперед це віряни Римо-Католицької Церкви, а також представники численних протестантських конфесій.
Оскільки ці релігійні спільноти переважають у країнах Європи, Північної та Південної Америки, саме там 5 квітня буде головним святковим днем.
В Україні цей день стане особливим для римо-католицьких громад, які традиційно розпочнуть святкування раніше за своїх православних сусідів.
Чому Великдень святкують у різні дати в Україні?
- Щороку дата відзначення Воскресіння Христового змінюється, тож багато хто замислюється, чому Великдень не має фіксованого дня. Річ у тім, що для його визначення віряни користуються місячним календарем. За рішенням Першого Вселенського собору 325 року, Великдень має святкуватися у першу неділю після першої Повні, що настає після весняного рівнодення – 21 березня.
- Так, Великдень може припадати на будь-який день між 22 березня та 25 квітня за григоріанським календарем, або між 4 квітня та 8 травня – за юліанським. Різницю в датах Воскресіння Христового для католиків і православних християн можна пояснити саме через використання різних календарів, пише сайт "Українські традиції".
- Що цікаво, Великдень також не може збігатися з єврейським святом Песах. Водночас Воскресіння Христове має йти після нього. Це пов'язано з тим, що Ісус Христос повернувся до життя вже після настання Песаху.