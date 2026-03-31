Чому саме 1 квітня вітають з Днем сміху – розповіло видання History.

Дивіться також Випереджаючи графік: хто з українців святкуватиме Великдень уже 5 квітня

Чому День сміху відзначають 1 квітня?

Найпопулярніша теорія переносить нас у Францію XVI століття. Тоді король Карл IX вирішив провести реформу календаря і змінити дату святкування Нового року з кінця березня на 1 січня. У ті часи новини поширювалися доволі повільно, тому багато людей за звичкою продовжували святкувати новорічний тиждень наприкінці березня. Тих, хто заплутався в датах або відмовився приймати нові правила, почали називати "квітневими дурнями", з них знущалися та дарували їм безглузді подарунки.

Ще одна версія встановлення дати свята сягає корінням Давнього Риму, де наприкінці березня святкували фестиваль на честь богині Кібели. Люди влаштовували маскаради та намагалися обдурити один одного, вірячи, що весняне рівнодення – час, коли природа обманювала усіх мінливою погодою. З часом ці звичаї перетворилися на глобальне свято, яке сьогодні ми знаємо як День сміху, пише BBС.

Для довідки! Кібела – давня фригійська богиня, яку в античному світі шанували як Велику матір Богів. Вона уособлювала могутні сили природи, родючість та диких звірів, тому її часто зображували в короні у формі вежі та на колісниці, запряженій левами. Особливо популярним її культ став у Давньому Римі, де на її честь влаштовували пишні весняні свята.

День сміху 1 квітня / Фото Freepik

Які традиції святкування Дня сміху в Україні?