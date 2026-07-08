Цей день повністю копіював російський "День сім'ї, любові та вірності", прив'язаний до пам'яті православних святих Петра і Февронії. Їх вважають покровителями шлюбу саме в Росії, пише 24 Канал.

Чому не треба святкувати День сім'ї 8 липня

Саме тому святкувати День сім'ї в розпал літа більше не варто. У липні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який офіційно скасував стару дату та постановив, що відтепер Україна відзначає це свято разом з усім цивілізованим світом – 15 травня. Таке рішення ухвалили з чіткою метою – синхронізувати українські традиції зі світовими.

Нова весняна дата повністю збігається з Міжнародним днем сім'ї, який Генеральна Асамблея ООН проголосила своєю резолюцією ще у 1993 році. Перенесення свята дозволяє Україні йти в ногу з європейською та світовою спільнотою, нагадуючи про важливість загальнолюдських цінностей, підтримки близьких та поваги до свого роду.

У цей день люди зазвичай відкладають буденні справи, збираються за великим столом, влаштовують пікніки або просто говорять найріднішим важливі слова вдячності. Сім'я залишається надійним тилом і головною опорою для кожного з нас, особливо в часи важких випробувань. Тому привітати своїх близьких у правильний, офіційний день – чудовий спосіб підкреслити їхню цінність у вашому житті.

Коли святкують День сім'ї в Україні / Фото Magnific

Детальніше про інші свята, які відзначають 8 липня – читайте в нашому матеріалі.