У цей день наші предки намагалися не купатися у водоймі. Про Дні ангела й інші свята на 8 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті великомученика Прокопія

Прокопій народився в Єрусалимі у сім'ї християнина та язичниці. Освіта й військові здібності допомогли йому побудувати блискучу кар'єру. Святий жив за часів правління імператора Діоклетіана, який наказав йому переслідувати християн. Однак дорогою до Єгипту чоловікові з'явився Ісус Христос. Після цього дива колишній гонитель вірян зрікся язичництва і почав відкрито захищати та сповідувати християнську віру. Через це мати Прокопія донесла на свого сина імператору. Правитель наказав заарештувати чоловіка, а у в'язниці від нього вимагали зречення Господа. Попри тиск Прокопій не змінив свої погляди і власним прикладом надихнув навіть римських солдатів прийняти християнство. Зрештою суд засудив його до страти, і святий прийняв мученицьку смерть за віру.

Хто святкує День ангела 8 липня?

За новоюліанським календарем, 8 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Федір та Олександр.

Що ще відзначають?

Щороку 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. У це свято заведено говорити про проблеми поширення алергій та їх лікування.

Також сьогодні святкують День бодіарту та Всесвітній день розкриття інформації.